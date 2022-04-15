الهلال الأحمر: إصابة 224 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

أصيب 224 فلسطينيا مساء اليوم الجمعة في الضفة الغربية، خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن "طواقمه قدمت اليوم خدمات إسعافية لـ 224 إصابة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وأضاف الهلال الأحمر: "تنوعت الإصابات التي تعاملت معها طواقمنا في مدن الضفة الغربية بما فيها القدس بين الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و قنابل الصوت، والاعتداء بالضرب".



وجاءت الإصابات كالتالي: 158 إصابة في القدس المحتلة، 16 إصابة في قلقيلية، 17 إصابة في بيتا، 18 إصابة في بيت دجن، 15 إصابة على حاجز قلنديا.

كما أشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه قدمت خدماتها لحوالي 478 مصليا من المصلين المرضى وكبار السن، الذين توجهوا لتأدية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، عبر حاجز قبة راحيل، وحاجز قلنديا.

بالإضافة إلى قيام الطواقم بنقل العديد من الإصابات في المسجد الأقصى إلى مستشفى المقاصد والمستشفى الميداني التابع للجمعية لاستكمال العلاج اللازم، كما قامت بعلاج العشرات من الإصابات ميدانياً داخل باحات المسجد الأقصى.