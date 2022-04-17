الإرصاد: درجات الحرارة تتفاوت بين النهار والليل حوالي 15 درجة خلال الربيع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن فروق درجات الحرارة بين النهار والليل تكون ما بين 10 لـ 15% خلال فصل الربيع.

وأضاف شاهين خلال مداخلة مع هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر "ام بى سى مصر 2"،إن البلاد ستشهد اليوم الأحد موجة من موجات ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.

درجات الحرارة

"ارتفاع درجات الحرارة سيكون أكثر من أمس حوالي 9 درجات مئوية وستصل إلى 39 درجة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتتجاوز الـ40 درجة جنوب البلاد".

وأشار: "سيكون هناك نشاط للرياح القادمة من الصحراء الغربية والمحملة بالرمال والأتربة مع تقدم ساعات النهار والتي ستسبب انخفاض مستوى الرؤية على الطرق".

وأوضح: "الموجة الحارة ستستمر لمدة يوم واحد، وسيعود الطقس للتحسن يوم الإثنين، مع انخفاض درجات الحرارة"، متابعا: "ذروة الموجة الحارة يوم الأحد فقط".