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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زيادة في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 26-6-2026

سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر الجنيه الذهب اليوم
محمد صبيح

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 26-6-2026 بنحو 450 جنيهًا، بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

كما سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفاعا بنحو 40 جنيها مسجلا نحو 5700 جنيه للبيع و5650 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 45600 جنيه للبيع و45200 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

انخفاض الذهب بأكثر من ألف جنيه للعيار.. هل حان وقت الشراء؟|خبراء ينصحون

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 6515 جنيهًا للبيع و6455 جنيهًا للشراء، ويعد العيار الأعلى نقاءً والأكثر استخدامًا في صناعة السبائك والاستثمار.

  • سعر الذهب عيار 24: 6515 جنيها للبيع و6455 جنيها للشراء.
  • سعر الذهب عيار 21: 5700 جنيه للبيع و5650 جنيهًا للشراء بعد ارتفاع 40 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: 4885 جنيهًا للبيع و4845 جنيهًا للشراء.
  • سعر الذهب عيار 14: 3800 جنيه للبيع و3765 جنيهًا للشراء.
  • سعر الجنيه الذهب: 45600 جنيه للبيع و45200 جنيه للشراء بعد زيادة 450 جنيهًا.
  • سعر الأونصة بالجنيه: 202615 جنيهًا للبيع و200840 جنيهًا للشراء.
  • سعر الأونصة عالميًا: 4009.94 دولار.
  • سعر دولار الصاغة: 50.53 جنيه مقابل 49.52 جنيه في البنوك.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، 5700 جنيه للبيع و5650 جنيهًا للشراء، بعد ارتفاع قدره 40 جنيهًا مقارنة بالتعاملات السابقة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4885 جنيهًا للبيع و4845 جنيهًا للشراء، مواصلًا تحركاته بالتزامن مع صعود أسعار الذهب في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3800 جنيه للبيع و3765 جنيهًا للشراء، ويعد من الأعيرة التي تشهد إقبالًا في بعض المحافظات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 450 جنيهًا ليسجل 45600 جنيه للبيع و45200 جنيه للشراء، متأثرًا بارتفاع سعر الذهب عيار 21.

سعر الأونصة عالميًا ودولار الصاغة

بلغ سعر أوقية الذهب عالميًا 4009.94 دولار، فيما سجل دولار الصاغة 50.53 جنيه، مقابل 49.52 جنيه في البنوك، وهو أحد العوامل المؤثرة في تسعير الذهب داخل السوق المصرية.

الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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