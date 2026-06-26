قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة المعاشات.. طريقة معرفة القيمة الجديدة قبل الصرف
انتشال 5 جـ ثث من موقع انهيار حفرة تنقيب عن الآثار بجبل القوصية في أسيوط
طفرة غير مسبوقة.. خبير يكشف كيف غيّرت الدولة خريطة الإسكان في مصر منذ 2014
جيش الاحتلال يسقط منشورات على جنوب لبنان ويطالب السكان بالابتعاد
تردد القنوات المجانيه لاذاعه مباراة مصر وايران في كأس العالم
وجه رسائل دعم لفضل شاكر.. وائل جسار يحيي حفلا ساهرا في القاهرة
حكم قضاء الصلوات الفائتة لسنين طويلة.. الإفتاء توضح
تصريح استفزازي.. بن غفير: سأصبح أصلع إذا قصصت شعرة مقابل هدم منزل فلسطيني
11 مليون دولار مكافأة التأهل لدور الـ32 بكأس العالم 2026
المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تدخل مرحلة حاسمة.. تمديد جديد وسط خلافات حول الانسحاب ووقف التصعيد
هل يطرق "الحر الكبير" أبواب مصر؟.. القصة الكاملة وراء موجة الصيف والقبة الحرارية
المعاشات وألبان الأطفال وأسعار الإنترنت.. طلبات إحاطة أمام البرلمان الأسبوع المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار أقل من 50 جنيها في البنوك .. اخر تحديث

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم
محمد صبيح

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 26-6-2026؛ علي مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه داخل الجهاز المصرفي منذ آخر يوم عمل له أمس وحتي صباح اليوم.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، فيصل الإسلامي".

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في معظم البنوك

ووصل سعر ثاني أقل دولار 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع في بنوك  كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، العربي الإفريقي الدولي،العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،التنيمة الصناعية، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي الأول".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلى سعر 

سجل أعلى سعر دولار 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، نكست، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي أقل سعر دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

مرتبات شهر يوليو 2026

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 ومفاجأة العام المالي

موجة حرارية

موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

البنك الأهلي

شهادة جديدة بـ 19.5%.. تفاصيل قرار البنك الأهلي برفع الشهادات البلاتينية

الاهلي

العمايرة: الأهلي لا يحق له شكوى الزمالك.. ويشارك بدوري أبطال أفريقيا في هذه الحالة

معاشات

15 % زيادة جديدة فى المعاشات.. احسب هتقبض كام؟

ترشيحاتنا

جيهان الشماشرجي

أصبح علامة مميزة في إطلالاتها.. سر شعر جيهان الشماشرجي بعد تصدرها التريند

الحواوشي

طريقة عمل الحواوشي.. وصفة سهلة بطعم المحلات لعزومة مميزة

مى عمر

بعد إصابة مى عمر.. انتبه علامات الخطر لالتواء الكاحل

بالصور

3 مواهب عربية تنضم لأكاديمية الأوسكار لأول مرة

الأوسكار
الأوسكار
الأوسكار

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد