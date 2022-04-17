الاختيار3 الحلقة 15| السيسي يصدم خيرت الشاطر.. خطة الإخوان لإنشاء مكتب مدني .. تسريب جديد لمرسي وبديع.. والفيسبوك وسيلة الجماعة لتجنيد الشباب

شهدت الحلقة 15 من مسلسل الاختيار3 العديد من الكواليس والتفاصيل الخاصة خلال فترة حكم جماعةالإخوان الإرهابية، على الكثير من الأصعدة، ومحاولات الجماعة لإقامة انتخابات مجلس الشعب 2012، في ظل العصيان المدني ضدهم في عدة محافظات، وغضب المواطنين من أفعال الإخوان وتصرفاتهم غير المنطقية وتدخلات خيرت الشاطر ومحمد بديع في الحكم .

كما شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشرة اليوم من مسلسل الاختيار 3 العديد من الأحداث توضح كيف كان مكتب الإرشاد من يحكم البلاد بدلا من محمد مرسي وكان المرشد وكذلك القيادي خيرت الشاطر هما الحاكمان لمصر وأصحاب القرار، وكان مرسي مجرد واجهة لهم.

ففي العام ٢٠١٦ كشفت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان عن وثائق خطيرة توضح أن المرشد هو الحاكم الفعلي للبلاد، والذي كان يقوم بتعيين الوزراء ولا يحق لمرسي الاعتراض على ذلك، وكشفت الوثائق عن خطة المرشد في تعيين العديد من قيادات الجماعة في وظائف رسمية بالدولة للسيطرة عليها.

لقاء السيسي والشاطر

وعرضت الحلقة لقاء خيرت الشاطر بالفريق السيسي وزير الدفاع وقتها، والذي كان بمثابة صدمة للشاطر الذي ذهب للقاء مدير المخابرات الحربية، ليكتشف أنه قام بإبلاغ الفريق السيسي عن طلب الشاطر مقابلته، ويفسدوا عليه اللقاء الذي استعد له الشاطر مع محمد بديع .

خيرت الشاطر حاول لقاء مدير المخابرات الحربية بعد قلق جماعة الاخوان الإرهابية من الجيش وموقفه من إجراء انتخابات مجلس الشعب في 2012، والتقى الشاطر بالمرشد العام لجماعة الاخوان وحاولوا التوصل لحل سريع لإجراء الانتخابات في ظل العصيان المدني الذي كان سائداً في الشوارع حينها رفضاً لما يفعله الاخوان.

وحاول خيرت الشاطر لقاء اللواء حجازي مدير المخابرات الحربية حينها، وتواصل معه عبر الهاتف وطلب لقائه، وبالفعل ذهب لمكمتبه بمبنى المخابرات الحربية لكنه فوجئ بوجود السيسي على مكتبه يستقبله بشكل ساخر ليحرج الشاطر ويفسد عليه خطته .

وبمجرد أن دخل الشاطر المكتب ووجد الفريق السيسي، ظهرت على ملامحه علامات القلق والتوتر والغضب، وحاول تدارك الموقف لكن الفريق السيسي احرجه واستطاع أن ينهي اللقاء سريعاً بطريقته، فطلب له قهوة قبل أن يدخل المكتب.

وقال السيسي لخيرت الشاطر بطريقة ساخرة :" ايه المفاجأة الجميلة دي، فرد خيرت الشاطر :" كنت جاي ازور اللواء حجازي معرفة قديمة مش اكتر" .

فرد السيسي ساخراً :" اتفضل قهوتك سادة بن غامق يا بشمهندس طلبتهالك وانت بتركن العربية "، ليتفاجأ خيرت الشاطر من رد فعل السيسي، الذي طلب من اللواء حجازي الحضور للمكتب للقاء خيرت الشاطر .

وبعد لحظات دخل مدير المخابرات الحربية المكتب وسلم على خيرت الشاطر، ليقاطعهم السيسي وينهي اللقاء سريعاً قائلاً :" عجبتك القهوة يا بشمهندس؟ طيب نطلب غدا؟ .

ليضطر خيرت الشاطر للإنسحاب سريعاً قائلا :" مش هعطلكم" ، وبعد خروجه، قال السيسي لمدير المخابرات الحربية :" فاكرنا تلامذة" .

خطة الإخوان لإنشاء مكتب مدني بعابدين

كما عرضت الحلقة كواليس خطة جماعة الإخوان لإنشاء مجمع مدني في قصر الرئاسة بعابدين ليكون تابعاً لمكتب الإرشاد.

وكانت جماعة الاخوان الإرهابية تستهدف من هذا المجمع تجميع المعلومات الخاصة بالمواطنين وتكون لديهم سلطة أكبر على جميع الأوراق الرسمية ومعرفة كافة المعلومات وأسرار الدولة و مؤسساتها .

الاخوان يستخدمون فيسبوك لتجنيد الشباب

وعرضت الحلقة المزيد من التفاصيل حول أساليب جماعة الإخوان الإرهابية وكيف كانت تستغل موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك لحشد الشباب وتجنيدهم، وهي نفس الوسيلة التي لجأت لها الجماعات الجهادية الإرهابية لتجنيد المزيد من الشباب عبر فيسبوك .

تسريب جديد لمرسي

واختتمت الحلقة 15 من مسلسل الاختيار3 بتسريب فيديو جديد للمعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وهما يتحدثان عن أحمد ماهر أثناء التظاهرات.

وظهر مرسي في التسريب وهو يقول منفعلاً :" المسألة لا تتجاوز 50-600 ألف مش أكتر من كدا.. والألتراس طبعاً مزود عدد المشاركة.. و6 أبريل برضه لما بيجمعوا نفسهم".

وتابع مرسي:" احمد ماهر يوم الجمعة لما الاخوان اتكاتروا موقف اتغير والواد رجع في كلامه .. بعد ماكان عمال يقول دي فرصتنا نكسر الاخوان ..دي عيال فاضية بتاخد فلوس اومال بياكلوا منين دول؟ وبعدها هتلاقيه طالع في الفضائيات وعمال يوزع الاتهامات والتوجيهات .. والمسألة دي عايزة تتلم “، ليرد بديع قائلاً:” وبقى ليهم وضعية والناس بتتكلم عليهم ".

محاولة اقتحام وزارة الدفاع

كما عرض مسلسل الاختيار3 الحلقة 15 كواليس محاولات اقتحام وزارة الدفاع في مايو 2012، وذلك في اعقاب لجنة الانتخابات الرئاسية استبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من الانتخابات .

واجتمعت الحشود أمام مبنى وزارة الدفاع وبدأوا في الهتفات ، وقذف القوات المكلفة بالتأمين، بالحجارة .

وظهر أبطال مسلسل الاختيار في الحلقة 15 ، الضابط مصطفى والعقيد مروان والعقيد زكريا وهم يسترجعون أحداث محاولة اقتحام وزارة الدفاع في 2012، وقال السقا الذي يقوم بدور الضابط مصطفى : هما مش عارفين يعني ايه الجيش المصري.. الجيش ده اكبر مما يتخيلوا"، ليرد الضابط زكريا :" البلد دي ربنا حاميها".

مسلسل الاختيار3

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.