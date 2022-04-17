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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شريف الدسوقي يهاجم أشرف عبد الباقي: اللي بتعمله ده مش مسرح

الفنان شريف الدسوقي
الفنان شريف الدسوقي

هاجم الفنان شريف الدسوقي، الفنان أشرف عبد الباقي، قائلاً: " المسرح اللي بتعمله ده مش مسرح أصلاً .. ده هزار".

وأضاف شريف الدسوقي خلال لقائه مع برنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية "راغدة شلهوب"، والمُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "أشرف عبد الباقي في مسرح مصر أخد من المسرح المصري كتير .. وفيه شواهد كتير بتقول كده".

وتابع الفنان: "مفييش في الدنيا عرض بيطلع خلال أسبوع أو 4 أيام .. ومفيش في الدنيا إن ممثل يدخل على المسرح يقعد يهزر مع زميله .. وبعدين يطلع ويخش اتنين تانيين يقعدوا يهزروا مع بعض وهكذا .. وفي الآخر نقول ده عرض مسرحي".

وأكمل شريف الدسوقي قائلاً: “اللي بيعمله ده اسمه اسكتشات مش مسرح .. كل الأساتذة اللي درسولنا المسرح طلعوا قالولنا كده”.

شريف الدسوقى اشرف عبد الباقي مسرح مصر برنامج سابع سما الإعلامية راغدة شلهوب

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