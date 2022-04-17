ميدو : موسيماني متوتر وتصريحاته هتعمل مشاكل في أوضة لبس الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي متوتر بعد نتيجة لقاء الذهاب ضد الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مُقدر أن موسيماني غاضب من نتيجة مباراة الرجاء، ولكن لابد أن يتعامل بشكل أكثر هدوءا في المؤتمرات الصحفية"

أضاف: "الصحفيين عرفوا إن موسيماني منزعج من أزمة حسام حسن في الأهلي وهيفضوا يسألوه عليه"

وتابع: "موسيماني باين عليه التوتر بسبب نتيجة مباراة الذهاب، عارف إن النتيجة دي مقلقة"



وانتقد أحمد حسام ميدو، تصريحات بيتسو موسيماني مدرب الأهلي والتي انتقد من خلالها أيمن أشرف وعلي معلول ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

قال ميدو "ازاي يتم انتقاد أيمن أشرف في الإعلام وكذلك حسام حسن، ده مينفعش يتم في الإعلام"

أضاف: "لازم تتكلم مع لاعيبتك في الغرف المغلقة وليس أمام الإعلام انتقادهم أمام الإعلام يجعلهم يتراجعون ولا يتقدمون"

وختم حديثه قائلا: "لازم متظهرش توترك قدام اللاعيبة حتى لو انت متوتر بداخلك وموسيماني لما يهدى ويتفرج على المؤتمر الصحفي هيتأكد إنه كان غلط في تصريحاته، أنا لو لاعب زي أيمن أشرف وموسيماني انتقدني بالطريقة دي في الإعلام أو حسام حسن، مش هقبل، الحاجات دي تعمل مشاكل في الأهلي"