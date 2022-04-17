خالد الغندور يثير الجدل بعد مباراة الرجاء: الأهلي اتظلم تحكيميا

أثار خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، الجدل بعد تعليقه على التحكيم فى مباراة الأهلى والرجاء فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع فيسبوك “ أنا شايف الأهلي اتظلم تحكيميا وكان له ضربة جزاء لم تحتسب المفروض يطلع بيان ضد التحكيم الإفريقي و يطالب بسماع الفار زي البيان المحلي ضد الحكام المصريين ”.

وانتهت مباراة الأهلى والرجاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا الفوز ينتظر الأهلى من الصعود بسهولة الى مهمة في غاية الصعوبة مواجهة العودة المقرر لها أن تقام في كازابلانكا لحسم المتأهل لنصف النهائي.