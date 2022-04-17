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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة الاحتلال تعتدي على المصلين قرب المسجد الأقصى..وإطلاق صواريخ من غزة |تفاصيل

صدى البلد

أطلقت المقاومة في غزة في الساعات الأولى من صباح الأحد، غدة صواريخ تجريبية تجاه بحر غزة في إطار تطوير قدراتها الصاروخية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين عند باب الأسباط وتمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل البلدة القديمة في القدس أمام المصلين المتجهين إلى المسجد الأقصى باستثناء كبار السن والنساء.

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حيث أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أبواب البلدة القديمة بالقدس وتمنع المصلين "دون سن 40 عاما" من الوصول إلى المسجد الأقصى. نقلا عن شهود عيان.

وأضاف الإعلام الفلسطيني أنه كان هناك انتشار مكثف لشرطة الاحتلال ومضايقات وتدقيق في هويات المصلين على أبواب المسجد الاقصى المبارك وإغلاق بعض مداخل المسجد ومنع بعض المصلين من الدخول لأداء صلاة الفجر.

المسجد الأقصى الاحتلال غزة القدس البلدة القديمة

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