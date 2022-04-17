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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية: الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل قيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس

صدى البلد

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل هو قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها.

وحسب "سبوتنيك" الروسية، قال أبو ردينة في بيان له ردا على رؤية وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس للحل السياسي مع الفلسطينيين بـ"إقامة كيان لهم مع بقاء الهيمنة الأمنية الإسرائيلية" إن "أية أفكار سواء دولة ذات حدود مؤقتة أو كيان أو دولة منقوصة السيادة لن تنهي الصراع بل ستؤدي إلى مواجهات وحروب".


وأضاف أن الثوابت الفلسطينية أساس أي حل أو تقدم على مسار الصراع، وأن الخطوط الحمراء الوطنية لا يمكن تجاوزها من قبل أية جهة كانت، وتحقيق السلام يتم فقط عبر احترام قرارات الشرعية الدولية والثوابت الفلسطينية.

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وكان جانتس قال في حديث لموقع "والا" الإخباري الجمعة، إن الحل ينطوي على واقع يعيش فيه كيانان منفصلان إسرائيلي وفلسطيني مع الحفاظ على الهيمنة الأمنية الإسرائيلية في المنطقة برمتها.

وأضاف أن الكيانين سيكونان منفصلين سياسيا ولابد من التعاون الاقتصادي بينهما ويضمن هذا الحل التواصل الجغرافي للمناطق الفلسطينية، من خلال إنشاء بنى تحتية للمواصلات، مشيرا إلى صعوبة التوصل إلى سلام بالمعنى الواسع ولكنه يحاول إيجاد واقع أفضل للعيش بسلام وبهدوء.

الرئاسة الفلسطينية إسرائيل القدس بيل أبو ردينة جانتس فلسطين

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الرئاسة الفلسطينية: الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل قيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس

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