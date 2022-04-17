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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناقد فني : شيماء سيف ليست كوميديانة مبهجة بل ممثلة موهوبة

شيماء سيف
شيماء سيف

أشاد الناقد محمود عبد الشكور بالفنانة شيماء سيف ودورها فى مسلسل “احلام سعيدة” مع الفنانة يسرا والذى يعرض حاليا، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وقال محمود عبد الشكو ر: “لعبت شيماء سيف أدوارا كثيرة، ولكن دور الخادمة صدفة في مسلسل أحلام سعيدة، من أفضل أدوارها، كل قدرات شيماء في الكوميديا، وكل تلقائيتها الجميلة، توظف هنا لصالح الشخصية، وليس بعيدا عنها، والشخصية كما كتبتها هالة خليل، ليست مجرد وسيلة للضحك، لكنها نموذج إنساني هو النقيض البسيط لشخصية فريدة (يسرا) المتكلفة والمعقدة”. 

شيماء سيف 

وأضاف محمود عبد الشكور : “الضحك لا يولد من الإفيه اللفظي، ولكنه يخرج من الموقف بكل عناصره، ومن التناقض الكامل بين يسرا وشيماء، بداية من الشكل وطريقة الإلقاء، حتى النظرة وتقدير الحالة، وهناك ما هو أهم، إذ أنه وسط هذه الفوضى، وتلك المشاحنات، نكتشف أننا نتعاطف مع الشخصيتين، ونشعر بأن هناك تشابها خفيا بين صدفة وفريدة، وأنهما تشعران بذلك، هناك احتياج متبادل، وهنا تعود وونس، وشيماء لا تظهر للإضحاك فقط، ولكن الإضحاك جزء من دور تلعبة شيماء بطريقة مدهشة، سواء في المواقف الصعبة والمؤثرة أو في المواقف المرحة”.

وأوضح محمود عبد الشكور : “بدا لي أحيانا أن يسرا وشيماء طفلتان كبيرتان، تبحثان عن الحماية والتفهم، في شجارهما ملامح من مشاجرات الأطفال، بل إن شيماء تبكي فعلا مثل طفلة عندما تشعر بالقهر.. شيماء سيف ليست فقط كوميديانة مبهجة، لكنها أيضا ممثلة موهوبة جدا، يمكنها أن تلعب أدوارا مختلفة”. 

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أبطال مسلسل أحلام سعيدة 

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

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