جامعة حلوان:نولي اهتماما كبيرا لتحويل الأفكار الواعدة والبحوث إلى منتجات وخدمات مبتكرة

قالت الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة تقدم كل الدعم للباحثين بالجامعة لدفع عجلة البحث العلمي بالجامعة قدما وتحسين جودة المخرجات البحثية بالجامعة.

أكدت عطية أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا لتحويل الأفكار الواعدة والبحوث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، والتى تمثل حلولا علمية لمشكلات وتحديات مجتمعية مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأضافت القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البحث العلمي أصبح الأساس الذي يقاس عليه مدى تقدم المجتمع وتطوره، وأصبحت كل الدول تكرس اهتمامها لخدمة العلم وتحقيق التنمية المستدامة لبناء مجتمع معرفي قائم على البحث والتطوير.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تهتم بتعزيز التعاون والشركات مع الجامعات الدولية، وأن هذا يساهم يسهم فى تطوير منظومة البحث العلمى بالجامعة.

جدير بالذكر أنه قد نظمت كلية الطب جامعة حلوان ندوة إعادة التدوير وإعادة استخدام المخلفات لإنتاج منتجات أخرى، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب، وحاضر في الندوة الدكتورة سمر محمود عباس مدرس طب المجتمع والبيئة والصناعات.

وتضمنت الندوة مناقشة مجموعة من المحاور حول المقصود بإعادة التدوير وإعادة استخدام المخلفات لإنتاج منتجات أخرى.

وتغير المناخ وتأثيره على الكائنات الحية، اضرار حرق قش الأرز وتأثيره على صحة الإنسان، كيفية التخلص من المخلفات بطريقة امنه، فوائد تدوير المخلفات والتى تشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية، تقلص النفايات، خلق فرص عمل جديدة، زيادة الإنتاج ، كيفية الحد من انتشار الأمراض، تقليص التلوث البيئي، كيفية المحافظة على الموارد الطبيعية.