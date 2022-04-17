توقيع الكشف الطبى المجانى على 3164 مواطنا بقرى أسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان تنظيم مديرية الشئون الصحية لـ 2 قافلة طبية للكشف المجانى بمنطقة كيما وقرية أبو الريش قبلى بمركز أسوان ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية.

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم جميع الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.

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وصرح الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن المديرية قامت على مدار يومين بتنظيم القافلة الطبية فى كل منطقة والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والتوعوية.

وقال إنه تم إجراء الكشف الطبى على 3164 مواطنا ومواطنة مجاناً مع تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وتابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع مديري المرور والمواقف والتموين مدى انتظام العمل داخل مواقف السرفيس بإجمالى ١٧ موقفا داخليا وإقليميا، و٣٣٧٠ سيارة سيرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية.

وشدد المحافظ على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدراة مرور أسوان، للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين، خاصة على الخطوط التى وردت منها شكاوى عدد من الركاب.

فى السياق نفسه، قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على ٧٥ محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها للبنزين ٨٢، و٩٢، و٩٥ بزيادة ٢٥ قرشا فقط للتر الواحد، مع عدم وجود أى زيادة فى سعر السولار.

وطالب محافظ أسوان المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 و01278655167 و01091565955، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين.

هذا ولإحياء الليالى الرمضانية تواصل الجهات المعنية بالمحافظة تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بمختلف المراكز والمدن، ولا سيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة”، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، من أجل إضفاء الأجواء الترفيهية وخلق متنفس حيوى للمواطنين طوال شهر رمضان المعظم.

جهود القوافل الطبية بأسوان

جهود القوافل الطبية بأسوان

جهود القوافل الطبية بأسوان