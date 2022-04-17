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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة أسوان تواصل تنظيم الليالى الرمضانية بمدن ومراكز المحافظة

ليالى رمضان بثقافة
ليالى رمضان بثقافة أسوان

واصل فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد تتظيم فعاليات الإحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية من خلال مواقعه الثقافية، حيث نفذ قصر ثقافة أسوان قافلة ثقافية بنادي صحاري

وتضمنت محاضرة بعنوان "فضل العشر الأواخر من شهر رمضان" للشيخ محمود مصطفى حسن تعد الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أفضل عشر ليال للعبادة والعمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل، ففي هذه الليالي تقبل الأعمال ويتضاعف الأجر، وفي كل ليلة يختار الله العتقاء من النار والفائزين بالجنة، وألعاب ومسابقات ثقافية أدارتها هويدا عبدالعال. 

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وفي الختام قدم عرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازي أغاني "أهو جه ياولاد، مدد يا نبي، القلب يعشق". 

كما نظم قصر ثقافة العقاد قافلة ثقافية بدار رعاية البنين تضمنت ورشة حكي "عادات البلاد فى رمضان"، للباحثة التراثية مني صبري. 

ومن جانبها قالت منى صبرى يقوم الكثير من المواطنين بتزيين الشوارع وشرفات المنازل بالفوانيس الضخمة والزينة والخيم الرمضانية كأحد مظاهر شهر رمضان، وأيضاً المسحراتي من مظاهر رمضان التي ظهرت أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي أصدر أمراً بأن ينام الناس مبكرين بعد صلاة التراويح وكان جنود الحاكم يمرون على البيوت يدقون الأبواب ليوقظوا النائمين للسحور، وأعقبها أمسية شعرية للشاعر حسني الاتلاتي ألقى قصيدة"يا يثرب النور، الأم"، إلى جانب ورشة "تلوين حر للأطفال" للمدربة مي عبد الهادي. 

وفي الختام قدم عرض كورال قصر ثقافة العقاد بقيادة المايسترو أحمد موسى قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني "مرحب شهر الصوم، اللهم صلي وسلم، نسيم الوصل،جاري يا حمودة". 

وكان قد زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى ، وأيضاً فرانسوا كورنية السفير البلجيكى بالقاهرة، مصابى حادث أتوبيس طريق أبوسمبل للمرة الثانية بمستشفى أسوان الجامعى.  واطمأن المحافظ وسفيرا فرنسا وبلجيكا، على الحالة الصحية لمصابي حادث السير، بجانب تقديم كافة التسهيلات لإجراءات خروج المصابين ونقلهم للقاهرة، مع باقى الفوج السياحى، بالإضافة إلى سرعة استخراج تصاريح دفن جثامين ضحايا الحادث.  

وكانت قد أصدرت لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية قرارها اليوم برفع أسعار البنزين للربع السنوي على أنواعه الثلاثة إعتباراً من الساعة التاسعة من صباح الجمعة الموافق 15 إبريل حيث تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه إرتفاع طفيف بقيمة ٢٥ قرش / لتر. 

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