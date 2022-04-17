محافظ بني سويف ومساعدا وزير العدل يفتتحون مكتبين للشهر العقاري

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والمستشار شريف العقبي رئيس محكمة بني سويف ، مكتبين للشهر العقاري بمدينتي بني سويف والفشن.

حيث افتتح محافظ بني سويف ومساعدا الوزير فرع توثيق نادي القضاة بمدينة بني سويف، بجانب افتتاح فرع توثيق مدينة الفشن" بعد تطويرهما وميكنتها"، واللذين يقدمان خدمات التوكيلات العامة والخاصة ، والتصديق على التوقيعات، وتوثيق العقود وغيرها ، وذلك ضمن خطة وزارة العدل لتطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقارى والتوثيق، وفى إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمى وتطبيق سياسات الحوكمة.

واستمع محافظ بني سويف،لشرحٍ موجز عن آليات العمل داخل مكاتب التوثيق والتى تعتمد بشكل أساسي على الميكنة الحديثة والتحول الرقمي، وإنهاء الإجراءات بشكل ميسر وتقليل الدورة المستندية من خلال الشباك الواحد ، حيث أثنى المحافظ على تجهبزات المكاتب ، والتي تأني في إطار التيسير على المواطنين في الحصول على خدمات الشهر العقاري بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، ويوفر لهم الوقت والجهد ويحد من الزحام.

تفقد المحافظ سيارات الشهر العقاري المتنقلة التي تهدف للحد من التكدس وتهدف خطوة سيارات الشهر العقاري المتنقلة التي أقدمت عليها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع ، ويمكن لسيارات الشهر العقاري المتنقلة إجراء معاملات التوثيق لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، لحجز موعد.

من جهته، قدم مساعد وزير العدل للشهر العقاري الشكر لمحافظ بني سويف"د. محمد هاني غنيم" على حفاوة الاستقبال ،مشيراً إلى خطة الوزارة للتوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة للشهر العقارى بمختلف محافظات الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى توثيق محرراتهم الرسمية، لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو ميكنة تقديم الخدمات وتحقيق الشفافية والنزاهة والقضاء على الفساد المالي ، لافتا إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بفتح مكاتب عديدة، بجانب رفع كفاءة المكاتب القائمة.