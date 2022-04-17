مياه القناة: رفع كفاءة محطات الشرب في المحافظات

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، انه سوف يتم الانتهاء قريباً من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة محطتي مياه الضبعية بطاقة تصميمية 60 لتر ثانية\، والعمدة صالح بطاقة تصميمية 60 لتر ثانية\، وذلك ضمن خطة الشركة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والحافظ عليها، والاستمرار فى تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين فى إقليم محافظات القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

مياه القناة : الانتهاء من أحلال وتجديد محطتي الضبعية والعمدة صالح قريبا



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أعمال الصيانة تشمل إحلال وتجديد منظومة فصل الرمال وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، ومنظومة حقن الكلور، وأحواض تخفيف الحمأة، ورش وطلاء الحاويات، وفلاتر المياه، وتغيير الوسط الترشيحي الخاص بالفلاتر، وصيانة لوحات الكهرباء، وإجراء الصيانة اللازمة للطلمبات، وذلك لإنتاج كوب مياه نظيف للمواطنين مطابق للمواصفات الصحية والبيئية.

مياه القناة : الانتهاء من أحلال وتجديد محطتي الضبعية والعمدة صالح قريبا



وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، اهتمام القيادة السياسية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب ومياه الصرف الصحى، وتواصل شركة مياه القناة تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وذلك لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرار الخدمة وإطالة العمر الافتراضي لها والتى ساهمت بدورها فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

مياه القناة : الانتهاء من أحلال وتجديد محطتي الضبعية والعمدة صالح قريبا



وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن عمليات الإحلال والتجديد والصيانة التي تتم سواء في محطات مياه الشرب أو محطات الصرف الصحي، تأتي ضمن خطة الشركة الموضوعة التى ترتكز على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد للمحطات والتى تأتى على رأس أولويات الشركة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

مياه القناة : الانتهاء من أحلال وتجديد محطتي الضبعية والعمدة صالح قريبا

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.