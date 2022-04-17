بسبب تصريحات لابيد.. الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي

استدعت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي لدى موسكو، وذلك عقب تصريحات وزير الخارجية يائير لابيد والتي أدان فيها الحرب الروسية على أوكرانيا.

ووصفت الخارجية الروسية تصريحات لابيد بأنه "هجوم كلامي جديد معاد لروسيا في سياق دعم دولته لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان".

وأعربت الخارجية الروسية عن "أسفها ورفضها" لتصريحات لابيد، مشددة على أن كلامه هذا يمثل "محاولة شبه مكشوفة لاستغلال الوضع حول أوكرانيا بغية صرف انتباه المجتمع الدولي عن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يعد من أقدم النزاعات التي لم تتم تسويتها".

وكان لابيد ندد بالعملية العسكرية الروسية، على عكس رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يتخذ موقفا أكثر تحفظا ويحاول التوسط بين موسكو وكييف.