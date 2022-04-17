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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة سرحان: المهرجانات نقلة فنية وبعض المطربين لازم يتسجنوا عشان ننضف اليوتيوب

هالة سرحان
هالة سرحان

أكدت الاعلامية هالة سرحان، أن أغاني المهرجانات افرزت مجتمع جديد، موضحة أن التغيرات الاجتماعية والفوران فى المجتمع يفرز فنون وهذا ما حدث فى امريكا من إفراز الراب والهيب هوب التي هي تمثيل إلى الافريقية بشكل كبير والشعوب تنقلها عنهم الان.

وأوضحت الاعلامية هالة سرحان، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن المهرجانات فيها نقلة فنية ولكن أيضا فيها كارثة فنية والنقلة الفنية تكون عند الناس المبدعين، معلقة عن رأيها في حسن شاكوش قائلة: "عنده صوت عالي في الغناء ونسخه شعبية ولما قال كلمات محترمة قدم جمل موسيقية حلوة".

وتابعت هالة سرحان، أن : "حسن شاكوش قدر يعمل كلمات وجمل موسيقية حلوة وهما شباب لسه معندهمش الوعي الكافي ولم يدرسوا مزيكا ومش مطلوب يعملوا موسيقى عبد الحليم وعبد الوهاب، ودي فنون دخلت في الفنون الرفيعة ولكنه منفذ لشباب مصر وبسمع أغانيهم في ارقى الحفلات والافراح".

واستكمال هالة سرحان، أن : "مش عايزة المجتمع الرافض لكل حاجة ولكن ارفض أنه يسئ الاستخدام والتحريض على افعال مش كويسة، وفى نوع من المهرجانات بذئ جدا ودول اللي لازم يتقبض عليهم ويدخلوا السجن عشان ننضف شويه اليوتيوب".

 

هالة سرحان أغانى المهرجان التغيرات الاجتماعية أخبار التوك شو اليوم

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