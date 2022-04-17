عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بابلو الحلقة 16.. نجلاء بدر تعرض الزواج علي حسن الرداد

نجلاء بدر
نجلاء بدر

أذاعت قناة “المحور” الحلقة 16 من مسلسل بابلو، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت احداث الحلقة 16 من بابلو ولادة صافي ( دارين حداد ) في موعد مبكر ، واكد الاطباء ان حالتها الصحية صعبة.

اما توحه ( نجلاء بدر ) إنها فمازالت تمر بازمة صحية صعبة وقد عرضت علي بابلو ( حسن الرداد ) الزواج منها ، الا انه لم يعطها ردا . 

وخلال الحلقة 15 من مسلسل بابلو بدأت نورا ( غفران محمد ) في الشعور بالضيق من خطيبها بسبب عدم البدء في تجهيزات شقة الزوجية ، وكشف لوالدتها عن رغبتها في فسخ الخطبة .

اما بابلو ( حسن الرداد ) فقد لجاءت اليه جارته حتي يجبر احد رجال الاعمال على الاعتراف بابنه من ابنتها ، بعد ان رفض الاعتراف به ، وهو ما تحقق .

أبطال وصناع بابلو يحتفلون بانتهاء تصوير المسلسل

بابلو الحلقة 15 .. حسن الرداد يجبر رجل أعمال على الاعتراف بابنه|صور

وشهدت أحداث الحلقة 14 شعور توحة ( نجلاء بدر ) بالغيرة من شقيقتها التي تقلدت منصب مهم في المصنع الذي يعملان فيه سويا ، وفكرت في ترك العمل والبحث عن فرصة عمل أخرى .

أما ندى ( أروى جودة ) فقد لمحت ل بابلو ( حسن الرداد ) بحبها له، إلا أنه صدها نظرا لفرق المستوى الاجتماعي، مما دفعها للموافقة على الزواج من ابن رجل الأعمال صديق والدها، وقبل الفرح اشترطت على والدها أن تحصل على عقد حصتها في مجموعة الشركات.

وحملت الحلقة 13 من مسلسل بابلو العديد من الأحداث ومنها الإفراج عن بابلو ( حسن الرداد) بعد شهادة ندي ( اروي جودة ) انه كانت معه وقت مقتل جلال.

من ناحية أخرى بدأت علاقة حب بين ندي وبابلو، وهو ما دفعه لاصطحابها معه في حفل خطوبة شقيقة توحه ( نجلاء بدر ) والدكتور ( محمد العمروسي ) الا ان توحه ظهرت عليها علامات الغيرة.

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان  حسن الرداد  و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي  ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

بابلو نجلاء بدر أروى جودة سلوي عثمان مصطفى فهمي الفنان حسن الرداد حسن الرداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

غدا.. الحكم على حنين حسام فتاة التيك توك في تهمة الاتجار بالبشر

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

بعد غرق السفينة الأخطر "موسكفا".. التلفزيون الروسي: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

عاصفة ترابية قوية تضرب الفرافرة في الوادي الجديد

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية: سلاح الجو يدمر 44 منشأة عسكرية في أوكرانيا

تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان.. السعودية تحول وديعتها لدى المركزي الموريتاني إلى قرض

مراسل إكسترا: بوتين طالب بلجنة دولية محايدة للتحقيق فى جريمة بوتشا الأوكرانية

روسيا تعلن إسقاط طائرتين وتدمير 44 منشأة عسكرية أوكرانية

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

السيسي يفك كرب الغارمين|مشروعات ومبادرات لسد الدين عن المواطنين وتوفير حياة كريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلم أكشن في بعلبك اللبنانية.. اختطاف محاسب شركة انتاج مسلسل بطلوع الروح

رمضان 1997.. حلم الجنوبي..حينما وقفت سيمون أمام صلاح السعدني لتقديم رسالة للجمهور

قرية إسبانية تغير اسمها إلى أوكرانيا تضامنا معها ..صور

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

فيديو

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

أكرم حسنى لـ آيتن عامر : بحبك يا توتا

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ