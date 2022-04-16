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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال وصناع بابلو يحتفلون بانتهاء تصوير المسلسل

فركش مسلسل بابلو
فركش مسلسل بابلو

احتفل أبطال وصناع مسلسل بابلو بانتهاء تصوير المسلسل، وتواجد كل من الفنان حسن الرداد، أروى جودة، دارين حداد، مصطفى فهمي، وسط أجواء من الفرحة بالنجاح الذي حققه العمل.

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان  حسن الرداد  و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي  ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

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وحرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” ، وقد نجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر ، إما عربياً فقد تم تسويق المسلسل إلى قناة أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناة على حق عرض المسلسل ، بالإضافة إلى منصة viu .

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