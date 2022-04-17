هاشتاج أحمد مكي الأكثر رواجا على تويتر.. ومغردون: أيقونة

دشن رواد السوشيال ميديا هشتاج باسم الفنان أحمد مكي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، للإشادة بدوره في مسلسل" الكبير أوي" رمضان 2022.



وتصدر اسم أحمد مكي قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات من المتابعين علي الحلقة الجديدة من مسلسل "الكبير أوي"، كالاتي:





ويشارك في بطولة العمل كل من: أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عزالعرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبوحجاج، وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، وحمدي الميرغني، ونرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيدو وآخرين، وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.