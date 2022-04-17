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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد تنشر صورة تجمعها بـ يسرا وزاهي حواس وبوسي شلبي

نبيلة وزاهي ويسرا
نبيلة وزاهي ويسرا وبوسي

نشرت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالنجمة يسرا،  والإعلامية بوسي شلبي،  والدكتور زاهي حواس.
وعلقت نبيلة على الصورة، “الحمد لله الحياة ابتدت ترجع لحالتها الطبيعيه....ربنا يسلم كل الناس و يدينا كلنا الصحه و الستر و الامان من اي ضرر.. النهارده كنت برفقة احلى اصحاب على الافطار.. كنت متمنيه تكونوا كلكم معايا...مساكم ورد بلدي”.
واحتفلت النجمة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 77، فى يناير الماضي بعد مسيرة فنية طويلة وحضور اجتماعي دائم تمتع به الجمهور بطلتها وضحكتها الشهيرة، وتتحدث في المحافل الفنية عن مشوارها التمثيلي وكواليس حياتها الخاصة والفنية. 

شكلت نبيلة عبيد ثنائيات فنية مع العديد من النجوم وحققت معهم نجاحات سينمائية كبرى أبرزها الفنان محمود عبد العزيز في "العذراء والشعر الأبيض"، ونور الشريف في "الشيطان يعظ"، وأحمد زكي في "الراقصة والطبال" ويوسف شعبان في "حارة برجوان" و"الآخر" مع محمود حميدة وغيرهم من أعمالها الشهيرة. 

كانت حياة نبيلة عبيد مليئة بالمغامرات التي بدأت مع دخولها عالم الفن بدون علم أهلها، بعدما تعرفت على المخرج عاطف سالم أثناء دراستها في الجامعة وعرض عليها العمل في فيلم "مفيش تفاهم"، الذي شاركت به بدون علم أهلها عام 1961. 

تخوفت نبيلة عبيد من رفض أسرتها عملها في مجال التمثيل، ولكن بعد وساطة من أقاربها وافقت أسرتها على دخولها الفن والمجال الذي حققت به نجاحات كبرى في حياتها.

قدمت نبيلة عبيد كوال مشوارها أكثر من 100 عمل تتركز معظمها في السينما، إلى جانب أعمالها التلفزيونية الشهيرة التي كان منها العمة نور وسجن الزوجية وآخرها مسلسل سكر زيادة. 

 

نبيلة عبيد الدكتور زاهي حواس الاعلامية بوسي شلبي النجمة يسرا انستجرام

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