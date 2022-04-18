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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب جامعة القاهرة ينظم حفل إفطار جماعى .. الخميس

هندسة القاهرة
هندسة القاهرة

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة،  إقامة حفل إفطار جماعي لطلاب الكلية  الخميس المقبل.

وفى سياق آخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء عمليات صيانة وإصلاح برج ساعة جامعة القاهرة على الوجه الأمثل وبالشكل الذي يضمن عدم توقفها مرة أخرى، وذلك بعد تطوير الأجزاء الميكانيكية والكهربائية غير الأثرية واتخاذ عدة إجراءات من شأنها ضمان الصيانة الدائمة لها.

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‎وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أسندت عمليات تطوير الساعة لأحد أهم الجهات المتخصصة في هذا الإطار، والتي قامت بتركيب بطاريات احتياطية تضمن استمرار عمل ساعة الجامعة حتى في ظل انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن ساعة الجامعة كانت دائمة العطل والإصلاح نظرًا لمرور ما يقرب من 90 عامًا على الأجزاء الميكانيكية والكهربائية التي كانت تعمل بها.

‎وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الجامعة تعمل بشكل متواصل لحفظ وصيانة مبانيها التراثية والأثرية وذلك في ضوء حرصها للحفاظ على هويتها وتراثها المعماري الأثري، مؤكدًا أن ساعة جامعة القاهرة لن تتوقف بعد اليوم لتعود الكلمة الشهيرة "دقت الآن ساعة جامعة القاهرة".

جامعة القاهرة هندسة جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت اتحاد طلاب جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت

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