نهلة سلامة: مقدرش أعيش من غير حب.. فيديو

قالت الفنانة نهلة سلامة، إنها تعتقد أن الحب الحقيقي هو الحب الآخير، مشيرة إلى انها تعيش في حالة حب حالياً، وأنه لا تستطيع أن تعيش بدون حب.

وأضافت نهلة سلامة خلال لقائها مع برنامج "سابع سما"، الذي تقدمه الإعلامية “راغدة شلهوب"، المُذاع على فضائية "النهار": "الست لما بتتجوز بيكون عن حب، وعمرها ما هتبطل تحبه.. علشان كده أنا مقدرش أستحمل حد حاسة انه مش بيحبني سواء زوج أو أخت أو صديقة".

وتابعت نهلة سلامة: "أقدر أستحمل أي حاجة إلا إني أحس اني مش بتحب.. زواجي قريبا إن شاء الله ومن شخص خارج الوسط الفني".

وأردفت نهلة سلامة: "هو قمور ولكن الحلاوة مش مقياس للرجل.. ممكن يكون حلو أوي بس مش راجل.. علشان كد أنا بيهمني حاجات كتيرة في الرجل".

ووجت الفنانة رسالة له على الهواء قائلة: "ربنا يخليك ليا".