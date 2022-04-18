الطلاب عن الجامعات الأهلية: توفر كافة البرامج التعليمية الهامة الموجودة خارج مصر

تسعى الجامعات الأهلية إلى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب من تعاون مع جامعات دولية ودعم الأنشطة وغيرها من الفعاليات العالمية التي أقيمت في الآونة الأخيرة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأكد مصدر مسؤول بوزارةالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية تُقدم رافدًا جديدًا معاصرًا لفرص التعليم العالي المتميز بمستوى دولى في مصر، ويمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي ، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية هي جامعات ذكية غير هادفة للربح.

وأضاف المصدر لـ “صدى البلد” أن الجامعات تُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الشهادات المزدوجة والتي هي عبارة عن شهادة تكون مشتركة بين الجامعة الأهلية في مصر وجامعة أخرى خارج مصر من خلال عقد شراكة بين الجامعتين والتي تمكن الطالب في بعض الأحيان من الحصول علي فرصة لدراسة تيرم او أكثر بالجامعة خارج مصر.

بينما قالت الطالبة مريم عادل، إن الجامعات الأهلية تجذب الطلاب لها لأنها توفر كافة البرامج التعليمية الهامة التي يسعى الطلاب للالتحاق بها خارح مصر.



وأشار الطالب محمود مجدي ، إلى أنه من خلال دراسته بالجامعات الأهلية تعرف على أن التعليم العالي المصري به قد كبير من التطور الذي لم يكن يتخيل أن يحدث بشكل سريع ، مشيرا إلى أن الأمر لا يتوقف على الدراسة فقط بل الأنشطة أيضا.



وأوضح طارق علي، أن الجامعات الأهلية أصبحت توفر شهادات مزدوجة توفر على الطالب للسفر للخارج فقد استطاعت ان تعوض على الطلاب السفر للخارج للدراسة وتأهيلهم لسوق العمل .