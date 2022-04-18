عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حول الإعاقة إلى الدكتوراة قصة معتز عزام أشهر متحدى الإعاقة ببني سويف

معتز عزام بني سويف
معتز عزام بني سويف

معتز عزام شاب  فتح عينيه على الدنيا ليجد الإعاقة تلازمه، إعاقة أصبحت رفيقة دربه، ، لم ييأس يوماً ولم يستسلم، كان متيقنا من حقيقة أن عقل الإنسان في رأسه وليس في قدميه، وإيمانه بهذه الحقيقة جعل منه مثالاً يحتذى،

“صدي البلد”  التقي ومعتز عزام الذي قال  انا من مواليد 1988 بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بني سويف  حاصل علي ماجستير في الحقوق واعمل مفتش تموين  وعضو مجلس ادارة العديد من الجمعيات الاهلية ببني سويف قطاع ذوي الاعاقة الخاص بالمجلس القومي للشباب التابع للمم المتحدة . 

ويضيف "معتز"   إعاقتي ولدت معي،فانا والكرسي الخاص بي رفقاء كفاح ،  فمنذ ولادتي وأنا أعاني من عدم قدرتي على استخدام قدمي، في تلك الأيام لم يكن هناك الوعي الكاف  والإلمام بما أعاني منه، وشخص الأطباء الكثر الذين زرتهم حالتي على أنها حالة لا تعالج إلا بعد وصولي لمرحلة المراهقة، أي عندما يكتمل بنياني الجسماني وهذا تبين بعد ذلك أنه تشخيص خاطئ، فحالتي كانت تتوجب العلاج بشكل دوري أي كنت بحاجة إلى عمليات جراحية مرافقة لعملية النمو، وهذا اللاوعي أدى إلى أن تخرج حالتي عن إمكانية العلاج لكن الحمد لله .

ويكمل “معتز ” الحمد لله الذي وهبني أسرة ساندتي، فقد حاول والدي ووالدتي وأخوتي إبعادي عن جو الإعاقة وتعاملوا معي كما يتعاملون مع الطفل السليم، فلم يشعرونني بعقدة النقص، ولم يجعلوا مني مدعاة للشفقة . كثير من الأهل يعتقدون أن المعاق مكانه في البيت أما أهلي فكانوا على العكس، فإعاقتي لم تكن لتمنع أبي وأمي من دعمي في رحلة التعليم والعلاج، وكانا يؤمنان بأن ما أعاني منه لن يكون سبباً في توقفي عن التعليم، فالتعليم بالنسبة لهم من الأساسيات ولا يمكن الاستغناء عنه، وهذا الإيمان أدى لأن أكون  وأخوتي من الفئة المتعلمة ومعظمنا دكتوراه ودراسات عليا . 

مشيرا إلي أن  في الماضي لم يكن هناك اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تكن المدارس مهيأة لاستقبالهم، وأقصد هنا الإعاقات الجسدية لأن العقلية كان لها مدارس خاصة، وفي مدرستي كنت الطالب  الوحيد  الذي  يعاني من إعاقة حركية، فكانت نظرة بعض الطلاب  لي غريبة، لأن الكرسي المتحرك الذي أجلس عليه مشهد غير مألوف لهم، وهذه النظرة ناتجة عن ضعف الوعي في تلك الأيام تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا بالنسبة للطلاب ، أما فيما يخص معلميني وأعضاء هيئة التدريس  فقد لقيت منها اهتماماً كبيراً نظرا لتفوقي الدراسي وتفاعلي معهم اثناء الحصص المدرسية .

لم تكن إصابتي بالشلل هى النهاية بل كانت البداية التى يظهر فيها معدن الصبر والقوة والتحدي، حتى حصلت على الثانوية العامة، ثم التحقت بكلية الحقوق جامعة بني سويف وفي السنة الرابعة والنهائية عام 2010  ، إلا أن دائماَ تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فقد فقدت سندي وظهري وهو "والدى" الذى كان يدعمني ويقويني ويدفعني إلى تكملة مسيرة الكفاح . 

ويختتم بعد ذلك حصلت علي الماجستير في العلوم الإدارة من كلية الحقوق عام 2013 وحاليا انا طالب دكتوراه  وفي تلك الأثناء اتجهت الي العمل الخيري والتطوعي في كتير من الجمعيات الأهلية والتي تخدم أصحاب الهمم من ذوى الاحتياجات الخاصة  محاولا من خلالها تقديم ما أستطيع لخدمة ذوى الإعاقة، وتمكينهم مكن الحصول على حقوقهم المجتمعية التي كفلها لهم الدستور والقانون، وتستمر الحياة وهى لا تعرف المحبطين ولكنها تحترم وتقدر المثابرين  ودائما اقول المعاق من لايؤمن بذاته .وكرر معتز الشكر لأسرته  والده رحمه الله واخوته ووالدته  .

 

5789576f-0443-4168-a715-93ec89f2686a
5789576f-0443-4168-a715-93ec89f2686a
b2e33d1f-f6f5-4b62-b0d8-b957e5856e46
b2e33d1f-f6f5-4b62-b0d8-b957e5856e46
ذوي الإعاقة الأهلى بني سويف المراة قنا الشرقية الجمعيات الأهلية صدى البلد محافظة بني سويف السفن مجلس إدارة المدارس القانون الصبر متحدي الإعاقة عمليات جراحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

انخفاض 7 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد لمدينة رأس البر

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث السويد وحرق القرآن

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

موضوعات متعلقة

التأديبية تلغي مجازاة أستاذة بجامعة بني سويف بسبب حضور مؤتمر برلين

ترشيحاتنا

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 18-4-2022

أوكرانيا تعلن إكمال استبيان لطلب الانضمام لـ الاتحاد الأوروبي

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

مستشار وزير الرى السابق: ميكانيكا التربة تحت سد النهضة ليست جيدة

شنجهاي تسجل وفيات بفيروس لأول مرة منذ أسابيع.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إشارة يد شهيرة على TikTok تنقذ امرأة من مجرم مختل

رغم إشادتها بـ "شاكوش".. لماذا طالبت هالة سرحان بسجن مطربي المهرجانات؟

ابنه سبب وفاته.. لماذا اتهم سعيد طرابيك زوجته بسرقته وسر ثروته الضخمة؟

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ