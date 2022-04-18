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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

صقور
صقور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم للحظة انقضاض مجموعة من الصقور الجارحة على عاملتي نظافة أثناء تواجدهما على ارتفاع عال تعملان على تنظيف نوافذ ناطحة سحاب كبيرة.

ظهرت عاملتا النظافة في مقطع فيديو تقفان على سقالة لتنظيف نوافذ أحد الأبراج من الخارج عندما انقضت عليهم فجأة الطيور الجارحة واستمرت في مهاجمتهم.

هاجمت صقور شاهين، عاملتي النظافة على ارتفاع عال خارج ناطحة سحاب، مما جعل العمل يبدو مستحيلًا بينما كان الطائر الجارح يحوم فوقهما.

يظهور صوت الشخص الذي يصور مقطع الفيديو وهو صرخ ويقول: "إنه يحاول قتلي". "هذا ليس جيدًا.. هذا ليس جيدًا على الإطلاق".

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع منذ نشره أول مرة بواسطة موقع ViralHog، حيث حصد المقطع عشرات الآلاف من المشاهدات، وأثار بعض ردود الفعل المسلية.

 

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