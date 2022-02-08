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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فخ الثراء السريع..هواية صيد الصقور بين الحلم والواقع في صحراء الوادي الجديد

ارشيفيه - صقر
ارشيفيه - صقر

انتشرت بين شباب الوادي الجديد هذه الأيام هواية صيد الصقور، والتي اعتبرها البعض مهنة الثراء السريع، وهذه الهواية منتشرة بين العربان في قرى ونجوع المحافظة مترامية الأطراف، في المناطق القريبة من الجبال والدروب الصحراوية، حيث توجد الصقور بالقرب من تلك المناطق.

يقول محمد غانم العرباوي، من عرب أبو منقار بالوادي الجديد، إنه ورث هواية صيد الصقور من والده، حيث كانت العائلة تشتهر بصيد الصقور وما زالت هوايتها حتى الآن.

ويضيف أن هواية صيد الصقور أصبحت صعبة عن ذي قبل، فالمناطق في الماضي كانت كلها مكشوفة، وتعد مسرحا للطيور، وفي الحاضر وبسبب الامتداد العمراني والإنارة انكمشت الطيور التي تسكن قمم الجبال والمرتفعات الشاهقة ولا توجد في المنخفضات أو السهول، ناهيك عن مطاردة شرطة البيئة والمحميات الطبيعه.

وأوضح العرباوي أن الصقور أنواع عديدة، فمنها ما له قيمة، وبعض منها كالبوم ليست له أي قيمة، فمنها الوكري والشاهدي والحر الوافي وهو الأفضل.

وأكد أبو سعد المطيري، من عرب مطير، أن مهنة صيد الصقور تعد مهنة الثراء السريع بين الحلم والواقع، ولكنها باتت تراود  العديد من الشباب في ظل البطالة المقنعة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.

وذكر المطيري أن هناك أكثر من طريقة  لصيد الصقور تعلمها من والده، منها الصيد بالفخ أو  بالحمام، وفيها يلف جسم الحمامة بشبكة من الخيط المتين عدا الأجنحة والأرجل، وتربط الشبكة الملتفة على جسم الحمامة بخيط نايلون طويل ومتين مثبت بالأرض أو ممسوك بيد الصائد، وبمجرد رؤية الصقر يتم إطلاق الحمامة لترفرف فينقض عليها الصقر ويهبط بها إلى الأرض، فتتعلق مخالبه بالشبكة ويجر الصقر والحمامة معا، ثم يقوم الصائد بإمساك الصقر بهدوء تام وربط عصابة على عينه حتى يهدأ وفى نفس الوقت لا ينكسر كبرياؤه برؤية نفسه وهو أسير ورهين.

وأشار إلى أن هناك أشياءً يجب أن تراعى أثناء صيد الصقور، وهو ألا يقع الريش من جسم الصقر لأن ذلك يقلل من ثمنه، بالإضافة إلى مراعاة جرح الصقر لجسمه، لأن المشترى يفحصه بعناية قبل شرائه، والثمن يقدر حسب مواصفات الصقر، قوى أم هزيل، سليم أم مريض.

وأوضح أن تجار الصقور معروفون على مستوى محافظات مصر، وعلى رأسها محافظة الشرقية، وهناك عائلات مشهورة بتجارة الصقور، ويبيعونها فى دول الخليج، وأكثر المشترين هم أمراء الدول العربية.

ولفت إلى أن سعر الصقر يختلف حسب نوعه، فهناك نوع من الصقور يساوى مليون جنيه مثل الحر الوافى، فى حين يصل ثمن الصقر الشاهدى إلى 90 ألف جنيه ويبيعه التجار الكبار بـ 400 ألف جنيه.

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