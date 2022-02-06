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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر بيوت الطلبة بالخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مقر بيوت الطلبة بالخارجة والذي تم تطويره ورفع كفاءته بتكلفة ١٠ مليون جنيه لخدمة الطلاب المغتربين وأبناء المناطق النائية بالمحافظة، وذلك بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ ووفد رؤساء الجمعيات الأهلية.

وأشادت الوزيرة بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأعمال التطوير التي شملت إنشاء مبنيين للإقامة تستوعب ٢٧٥ طالب وطالبة وملاعب رياضية ومسطحات خضراء وخدمات ترفيهية ومسجد ومطعم وخدمة انترنت ومكتبة مجهزة.

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وأوضح الزملوط أنه تم الحرص على توفير إقامة لائقة للطلاب تشمل كافة الخدمات اللازمة، تيسيراََ عليهم وتوفير المناخ المناسب لهم وتخفيفاََ عن كاهل أولياء أمورهم.

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