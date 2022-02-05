محافظ الوادي الجديد يوجه بـ بدء تسكين المستفيدين من مشروع بشاير الخير

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع بشائر خير الوادي شمال مدينة الخارجة ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال التشطيبات والتأثيث وبدء تسكين المستفيدين من المشروع الذين تم تسليمهم الوحدات السكنية، وذلك ابتداءً من شهر يونيو القادم، مؤكداََ أنه تم الإنتهاء من توفير كافة الخدمات اللازمة لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

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كما تفقد مشروع مصنع إنتاج المواسير بطريق الخارجة/باريس، موجهاََ بسرعة الإنتهاء من توصيل المياه وكافة الاجراءات اللازمة تمهيدًا لتشغيله ودخوله الخدمة.

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