محافظ الوادى الجديد: لا زيادة فى تعريفة الأجرة.. وتشديد الرقابة على المواقف

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انتظام سير العمل داخل جميع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك بالتزامن مع قرار رفع أسعار المواد البترولية.

وكلف المحافظ مسئولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين.

وكان أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع المحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار.

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