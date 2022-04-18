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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف سلامة لـ "صدى البلد": الفن مسؤولية كبيرة

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

عبّر الفنان شريف سلامة، عن سعادته بردود الافعال على مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي بجانب الفنانة نيللي كريم.

 

قال شريف سلامة، في تصريح لـ “صدى البلد”: “الفن ليس رسالة فقط بل مسؤولية كبيرة، انا ضد تقديم أي عبث لكي نأخذ مقابل مادي فقط، بالطبع لا، نحن مسؤولين عن ملايين الناس”.

 

وتابع قائلاً: “لذلك لابد وأن نكون حرصين في انتقاء أعمالنا، وحرصين فيما نقدم وما نقول وحتى في الأفيه اذا قدمنا عمل كوميدي، لابد وأن نكون حرصين في المعنى الذي نقدمه وإختيار أعمالنا بدقة”.

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يذكر أن كشفت النجمة نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد عن سر اختيار شخصية فاتن أمل حربي لتقديمها في شهر رمضان الحالي.

وقالت نيللي كريم : "شخصيتي في مسلسل "فاتن أمل حربي" هي شخصية مصرية عادية مثل أي سيدة مصرية تعمل وتكافح وتجتهد  من أجل الحياة واستمرارها وبقاء الأسرة وتربية الأبناء ولديها منزل وأسرة ومتزوجة".

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