كاتب صحفي: مصر بلا غارمات امتداد للمبادرة الأم حياة كريمة ..فيديو

قال الكاتب الصحفى شريف سمير، إن مبادرة " مصر بلا غارمات"، امتداد للمبادرة الأم الأساسية حياة كريمة، لافتاً إلى أن الغارمات تعبير عن حال الشعب المصرى الذى يحتاج إلى يد العون فى محنة .

وأضاف “ سمير”، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامية رشا مجدى، أن المرأة الغارمة تعود لمثل هذه الحلول حتى تعول أسرتها، لذلك فلابد أن يكون هناك وقفه لهذه الظاهرة.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى ان حل هذه المشكلة تتوقف عند توفير فرص عمل لكل سيدة، منوهاً إلى ان الضوابط مهمة فى هذه القضية.

وتابع الكاتب الصحفى، أنه لابد من وجود دخل ثابت لكل أسرة، العمل بشكل أساسي لتوفير حياة كريمة لمثل هذه الأسر، لابد أن يكون هناك نوع من التكافل الاجتماعى من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.