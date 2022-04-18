يكتب التاريخ.. كريم بنزيما يتصدر قائمة هدافي دوري الليجا الإسبانية ب 25 هدفا

حقق ريال مدريد فوزا قاتلا على إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ32 من الليجا الإسبانية، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز".

ورفع ريال مدريد رصيده الى 75 نقطة في صدارة الترتيب العام، وبفارق 15 نقطة مؤقتاً عن برشلونة.

بينما تجمد رصيد فريق إشبيلية الإسباني عند 60 نقطة في المركز الرابع من ترتيب جدول دوري الليجا الإسبانية.

المهاجم الفرنسي الدولي‏كريم بنزيما سجل 25 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم ويعتبر أفضل حصاد له في موسم واحد طوال مسيرته مع ريال مدريد.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني على النحو التالي:

1- كريم بنزيما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 25

2 – البرازيلي فينيسيوس جونيور 14 هدفا

3 – راؤول دي توماس 14 هدفا

4 –أوناي 14 هدفا

5– ياجو أسباس 13 هدفا

6 –خوانمي 12 هدفا

7 – خوسيلو 12 هدفا

8– أنخيل كوريا 11 هدفا

9- جونسالو جيديس 11 هدفا

10 – لويس سواريز 11 هدفا

11 – ممفيس ديباي 10 أهداف

12 – كارلوس سولير 9 أهداف

13 – ميكيل أوريازبال 9 أهداف

14 – خوسيه موراليس 9 أهداف

وجاء ملخص مباراة ريال مدريد ونظيره فريق إشبيلية على النحو التالي:

نجح نادي إشبيلية في تسجيل هدف التقدم بعد مرور 22 دقيقة فقط من زمن اللقاء، بعدما حصل الفريق على كرة ثابتة خارج منطقة جزاء ريال مدريد، ليسددها إيفان راكيتيتش بنجاح في أقصى الزاوية اليمنى لكورتوا معلنًا تقدم الفريق الأندلسي.

وفي الدقيقة 25، تلاعب كورونا بدفاع الريال قبل أن تصل الكرة إلى مارسيال الذي راوغ كورتوا بنجاح، لتتجه كرته إلى لاميلا أمام المرمى الخالي تمامًا من الحارس، ليسدد الأرجنتيني داخل الشباك معلنًا ثاني أهداف إشبيلية.

وقلص ريال مدريد الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50، بعد كرة ثنائية بين كارفخال وفينيسيوس، ليحول الظهير الإسباني كرة عرضية أرضية إلى رودريجو الذي سددها قوية داخل شباك بونو.

وعادل البديل ناتشو النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 83 بعد كرة عرضية أرضية من كارفخال، ليسددها الظهير الإسباني أرضية قوية سكنت شباك إشبيلية.

وسجل كريم بنزيما هدفا قاتلا لريال مدريد في الدقيقة 90+3 من اللقاء، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء وسط تكتل دفاعي كبير، ليسدد كرة قوية مرت إلى الزاوية الضيقة لمرمى بونو.