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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف علي رابط إعلان الالتماسات لنتيجة الفصل الدراسي الأول ببنات عين شمس

طلاب
طلاب

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أنه تم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة: “عربي تربوي- فرنسي عام- فلسفة عام وانتساب- علم نفس انتساب”، موضحة أنه تم غلق باب التقدم للالتماسات لطالبات رابعة أدبي (انتظام- انتساب- تربوي) 

https://ums.asu.edu.eg/App

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جامعة عين شمس: امتحانات الميد تيرم تسير بشكل منتظم منذ انطلاقها

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علوم عين شمس: إعلان نتائج الامتحانات الفصلية خلال مايو إلكترونيا

وأضافت أميرة يوسف، أنه تم أيضا إعلان نتيجة رابعة اجتماع انتساب ورابعة أنثروبولوجيا انتظام علي اللينك التالي: Ums.asu.edu.eg وسوف يتم الإعلان عن نتائج الالتماسات للطالبات من خلال الموقع الخاص بالنتائج اضغط هنا .

وأضافت عميد كلية البنات جامعة عين شمس أنه تمكن الطلاب من تقدم الالتماسات عن طريق الصفحة الخاصة بكل طالب علي المنصة الالكترونية ums.

على جانب أخر نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس اليوم الأثنين الموافق 18أبريل ٢٠٢٢ وحتي ٢٠أبريل، “معرض شركة إبداع للخدمات التجارية والتسويقية لتوزيع منتجات شركة هيات إيجيبت” مجانا للطالبات.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات و الدكتورة هبة عادل وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقدم العديد من الورش والندوات التي تعمل علي دمج الطالبات في المجتمع الجامعي.

وأضافت عميدة كلية البنات أنه  بالتعاون مع فريق وحدة الصيانة ورشة بعنوان" تجديد القطع الخشبية القديمة لاستخدامها في إعادة التدوير".

جامعة عين شمس كلية البنات الدكتورة أميرة يوسف باب التقدم للالتماسات نتائج الالتماسات Jobs Education

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