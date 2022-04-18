افتتاح وحدة الصيدلة الإكلينيكية في قسم طب الأطفال بمستشفيات قنا الجامعية

افتتح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الإثنين، وحدة الصيدلة الإكلينيكية بقسم طب الأطفال بمستشفيات قنا الجامعية، بحضور عدد من قيادات الجامعة.

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الوحدة ضمن خطوات تحديث منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية نحو تحسين الخدمات الطبية المقدمة بها واتباع جميع البروتوكولات الطبية الحديثة، لا سيما فى مجال الصيدلة.

و أضاف غرباوى، بأن الصيدلة الاكلينيكية تساهم في توفير علاج صحي وآمن على المريض وفي نفس الوقت تحقق الاستخدام الأمثل للموارد، كما أنها سوف تكون بداية لتأسيس وحدات للصيدلة الاكلينيكية بجميع أقسام المستشفيات الجامعية.

و أشاد رئيس الجامعة، بالتعاون بين كليات القطاع الطبى بجامعة جنوب الوادى، حيث تم افتتاح تلك الوحدة بالتعاون بين كلية الطب وكلية الصيدلة والمستشفيات الجامعية وهو ما تحرص عليه إدارة الجامعة نحو توفير الخدمات الصحية الشاملة والمتميزة.

جدير بالذكر ان وحدة الصيدلة الاكلينيكية تعمل على تفعيل دور الصيدلى ضمن فريق الرعاية الصحية بمتابعة العلاج الدوائي وإعطاء المريض الدواء بالجرعة والشكل المناسب وتقديم النصح والإرشاد والاستخدام الأمثل للدواء والتأكد من عدم وجود تداخلات دوائية وامداد الطبيب والمريض وهيئة التمريض بالمعلومات الدوائية.

حضر فعاليات الافتتاح ، الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف أبوالوفا ، عميد كلية الصيدلة، و الصيدلى مصطفى هاشم، المشرف على الصيدليات.

افتتاح وحدة الصيدلة الإكلينيكية

افتتاح وحدة الصيدلة الإكلينيكية