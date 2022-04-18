"البحث الجنائي" بالقليوبية: حريق عمارة الحرس الوطني بدأ من ورشة منجد

كشفت المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي في القليوبية لحريق العقار الذى اندلع بمنطقة الحرس الوطنى في بنها فجر اليوم، عن اندلاع الحريق بورشة منجد واقعة فى الطابق الأرضي من العقار إثر ماس كهربائي.

وتسببت وجود مواد مساعدة على الاشتعال من التنر داخل الورشة، في امتداد النيران لباقى العقار المكون من 4 طوابق، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتدادها للمبانى المجاورة.



ورجعت الأجهزة الأمنية، أن سبب حريق حدوث ماس كهربائى، بعد قيام لجنة من شركة الغاز بفصل الغاز عن المنطقة، وبالكشف تبين عدم وجود تسريب ولا تلفيات بخط الغاز أو بالمنازل.



وأمرت النيابة العامة في بنها، بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق منطقة الحرس الوطني ببنها وإخلاء المنزل للتأكد من سلامته فيما تمت أعمال التبريد من قبل القوات ومنع امتداد الحريق لمساكن أخري.



كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع بورشة "منجد" بمنطقة بمدينة بنها، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم للمستشفى.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق هائل في بورشة "منجد" أسفل عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بمدينة بنها .