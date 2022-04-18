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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ مطروح: رصف 13 شارعا بمدينة زفتى بطول 12 ألف متر

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم، أعمال الرصف الجارية بكلاً من مدينتي سمنود وزفتى ضمن خطة المحافظة لهذا العام، حيث يتم رصف ١٣ شارعا داخل مدينة زفتى بطول 12 ألف و 400 متر ورصف عدد آخر من الشوارع بمدينة سمنود إلى جانب إنشاء أول كورنيش بمدينة سمنود.

 جاء ذلك عقب اجتماع عقده في الصباح الباكر مع الشركة المسئولة عن تنفيذ المشاريع في المدينتين بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة.

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وعقب الاجتماع قام المحافظ بجولة تفقدية لمواقع العمل السابقة لتفقد الشوارع ومتابعة العمل الجاري بها على مدار 7 ساعات، حيث تابع وضع طبقة الأسفلت بشارعي ( بركة السبع من سكة طنطا حتى شارع الجيش خلف البنك الأهلي بطول 200 متر وعرض 10 متر وشارع مدرسة كشك من شارع أبو الحسايب حتى شارع جدة بطول 400 متر وبعرض متوسط 7 متر ).

واستكمل المحافظ جولته بتفقد شوارع ( سكة مصر بجوار المعهد الديني حتى شارع المصرف بطول 600 متر وبعرض 6 متر ، شارع الصوامع من الجهة القبلية من شارع الجيش حتى مخازن الصوامع بطول 700 متر وبعرض متوسط 6 متر اتجاه واحد ، شارع عبد السلام عارف من الجمهورية حتى عبد العزيز الجندي بطول 700 متر وبعرض متوسط 6 متر).

كما تفقد محافظ الغربية شوارع ( الدلتا من شارع عبد العزيز الجندي حتى شارع الجيش بطول 800 متر وعرض متوسط 6 متر ، إمتداد أبو الحسايب من بركة السبع حتى المزلقان بطول 1400 متر وبعرض متوسط 12 متر ، شارع كفر عنان من بداية الجزء المرصوف من ميدان البورصة حتى شارع الجيش بطول 1200 متر وبعرض متوسط 6 متر ، شارع إبراهيم خطاب من شارع جدة حتى مصرف مسجد وصيف بطول 400 متر وبعرض متوسط 6 ونصف متر شارع مدكور من شارع كفر عنان حتى شارع الكوبري والمعهد الديني مرورا بالزعفران بطول 500 متر وعرض متوسط 6 متر.

وفي ذات السياق تفقد رحمي أعمال الرصف في مربع العباسية والذي يضم شوارع ( المليجي ، العباسية ، درب المعمل ، اللوكاندة) بطول 2000 متر وبعرض متوسط 6 متر ، وكذلك استكمال رصف مربع منطقة عصمت حمادة وخلف السينما والذي يضم شوارع ( مسجد الجوهري ، محمد طه ، شمس الهواري ، الشهري ، تمراز ) بطول 2500 متر وبعرض متوسط 6 متر ،واختتمت الجولة في زفتى بتفقد الأعمال الجارية في مربع الغرابلي والذي يضم شوارع ( عطية الدلع، غريب المدمس، البهوتي ) بطول 1000 متر وعرض 6 أمتار.

وتابع رحمي جولته بتفقد الأعمال الجارية بمدينة سمنود حيث تفقد أعمال رصف شارع البحر من حديقة الطفل حتى هندسة الري بطول 500 متر وعرض 10 متر والجاري بها أعمال التدبيش إلى جانب أعمال رصف الطريق المؤدي للجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة بطول 600 متر وعرض 10 متر ،حيث تم إزالة المسطحات الأسفلتية ووضع طبقة السن.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء كورنيش سمنود، حيث تفقد المحافظ أعمال تدبيش ترعة الساحل تمهيداً لإنشاء كورنيش سمنود والممتد بطول 1200 متر من الجانبين بتكلفة مالية تقدر ب 20 مليون جنيه على غرار كورنيش طنطا ليوفر بذلك متنفس لأهل مركز سمنود ومحور مروري جديد.

وأكد رحمي أن أعمال الرصف التي تشهدها المحافظة تشمل عمل المطابق ، صفيات المطر ، الأرصفة وأعمدة الإنارة الديكورية بكافة الشوارع الجاري رصفها ، موجهاً بإرجاع كافة أعمدة الكهرباء والالتزام بخط التنظيم لتحقيق أكبر قدر من الاتساع للشوارع.

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محافظ الغربية الغربية الدكتور طارق رحمي مدينة زفتى اعمال الرصف شارع البحر

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