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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محكمة الطفل تنظر استئناف الحكم الصادر ضد المتهم السادس بقضية فتاة الغربية..غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعقد محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية دائرة الاستئناف غدا الإثنين أولى جلساتها لنظر استئناف الحكم الصادر على المتهم السادس في قضية فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز الإليكتروني  بالحبس لمدة ٥ سنوات في التهم المنسوبة اليه وجاء ذلك  بعد أن تقدم دفاع المتهم بطلب للاستئناف الحكم عقب صدوره.

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 وكانت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، قد قضت  برئاسة المستشار محمد ثروت رئيس محكمة الطفل وعضوية المستشارين سمير زغلول وأمير محرم   ، فى رابع جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعى "م. ع" 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوى، في قضية فتاة مركز كفرالزيات بالغربية، المعروفة بضحية الابتزاز الالكتروني في ٢٤ من شهر مارس الماضي  بالحبس 5 سنوات عن التهم الموجهة اليه.

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وتضمن حكم الحكمة، الحبس لمدة سنتين عن تهمة هتك العرض بدون قوة ،، والحبس 3 سنوات علن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة وتتمثل في استعمال استعمل صور خاصة ونشرها والتعدي على المبادئ الأسرية. والاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري وتعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.

كما قررت المحكمة محو التسجيلات محل الجريمة ومصادرة هاتفه المحمول الخاص بالمتهم عن التهم الثالثة والرابعة والخامسة للارتباط.

الغربية محافظة الغربية حبس الجريمة محكمة الكتروني الصف الأول الثانوى فتاة كفرالزيات

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