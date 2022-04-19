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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة النواب تناقش المطالبة بإنشاء صرف زراعي بأراضي الاستصلاح الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب حسام العمدة عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، ان اللجنة قامت بعقد اجتماعها أمس برئاسة النائب هشام الحصري  عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، منوها انه تم مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه خلال الاجتماع، بشأن المطالبة بإنشاء صرف زراعي بأراضي الاستصلاح الجديد بعد تعرضها لارتفاع منسوب المياه الجوفية مما أدى تلف المزروعات.

ونوه العمدة في تصريحاته لـ"صدى البلد" انه تم الخروج بتوصيات فعالة من الاجتماع بشأن طلب الإحاطة، حيث العمل على تقنين هذه الأراضي وجعلها تحت مظلة وزارة الري، من أجل الحفاظ عليها وعلى مزارعيها.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان والتي استمرت نحو 5 ساعات. 

 ومن المقرر أن يستكمل المجلس، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي 2020/2021.  

ومازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء المجلس، قائلا: “لسه ساعتين على الفطار شوفولنا موائد الرحمن لنا كلنا”.

ووجه رئيس البرلمان رسالة طمأنة لكل الأعضاء، خصوصا من لم يحصلوا على الكلمة، بأن غدا سيتم استكمال مناقشة التقرير، وإتاحة الفرصة للجميع.‎

مجلس النواب الثروة الحيوانية الامن الغذائي وزارة الرى صدى البلد النائب هشام الحصري

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