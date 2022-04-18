الإعلام المغربي ينتقد تعيين أمين عمر لتحكيم مباراة الوداد في دوري الأبطال

قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” إسناد مهمة إدارة مباراة الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم المصري أمين عمر.

وانتقدت صحف مغربية تعيين أمين عمر لإدارة مباراة الوداد أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وعنون موقع “ البطولة” المغربي على خبر لتعيين أمين عمر :" الحكم المصري المثير للجدل "أمين محمد عمر" يقود مباراة الإياب بين الوداد الرياضي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا"

وذكر “ البطولة” في تقرير له أن أمين عمر قد حرم الوداد المغربي من 3 ركلات جزاء على الأقل، في مواجهة فريق العب المالي لحساب الدور المؤهل لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وكانت مباراة الذهاب بين الوداد وشباب بلوزداد، والتي أُقيمت بالجزائر، قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف.