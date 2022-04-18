هاني البحيري : كنت هتقتل بسبب فستان لمحجبة..فيديو

قال مصمم الأزياء المصري والعالمي هاني البحيري، إن معظم الفنانات صديقاتي، مؤكدا أن الفنانة يسرا عملت شهرة هانى البحيري، وليلى علوى من الصديقات العزيزات على قلبي، وداليا البحيرى وغيرهن.

وأضاف البحيري، خلال لقائه ببرنامج “سابع سما”، عبر فضائية “النهار”: بدأت في التفكير في ان أقوم بالتصميم للمحجبات، وذلك بعد أن قمت بالحج، وعندما سئلت أحد الشيوخ عن عملي، قال هو حرام .

وتابع مصمم الأزياء المصري: كان ممكن أتقتل، لما جات عائلة محجبات، وعندما دخل زوج إحدى السيدات، قال “لو فيه راجل هو اللى بيصمم هيتقتل ووالدتي هي اللى قابلته وأنا استخبيت كأني بسرق أو بعمل حاجة غلط”.