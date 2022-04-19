طالب أصول دين: أنعم الله علي بجمال الصوت ومثلي الأعلى الدكتور الطاروطي| تقرير

أكرمني الله بحفظ كتابه الكريم كاملا وأنا بعمر الـ10 سنوات، واكتشفت أسرتي حسن صوتي فقررت تشجيعي علي التلاوة؛ وبدأت في دراسة القراءات العشر الصغري والكبري وتعلم المقامات والوقفات، وأحلم أن أكون من القراء المشاهير في عالم دولة التلاوة ومثلي الأعلي فضيلة الشيخ محمد الليثي، والدكتور عبد الفتاح الطاروطي.

بهذه الكلمات بدأ "عبد العزيز محمد عبد العزيز عبد المهيمن قاعود" ابن مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حديثه لموقع صدي البلد.

أكد "عبد العزيز" أنه طالب بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق في السنة النهائية وأتم حفظ القرآن الكريم وهو بعمر الـ10 سنوات وحصل على العديد من الجوائز في حفظ القرآن وتلاوته على مستوى محافظة الشرقية وخارجها.

استكمل "قاعود" حديثه مؤكدا أن أسرته وأصدقاءه هم من اكتشفوا فيه موهبة تلاوة القرآن وحسن صوته وبالفعل قاموا بتشجيعه علي التلاوة من خلال توفير البيئة المناسبة له وبدأ في تعلم المقامات والقراءات العشر الكبري والصغري وحصل علي الإجازة في التلاوة.

وأضاف "عبد العزيز قاعود" أنه قام بالاشتراك في العديد من المسابقات في حفظ القرآن وفي تلاوته وفي جمال الصوت داخل محافظة الشرقية وخارجها وحصل علي العديد من الجوائز والمراكز الأولي في التلاوة .

وأشار "قاعود" إلى أن مثلة الأعلى من عمالقة دولة التلاوة الشيخ محمد الليثي والدكتور عبد الفتاح الطاروطي ويحلم بأن يكون سفيرا للقرآن داخل مصر وخارجها، وأهدى قراء ومتابعي موقع صدي البلد تلاوة قرآنية رائعة.

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