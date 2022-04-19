عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هل تحل اللعنة على العالم|فتح تابوت نوتردام الغامض بعد 700 عاما من اختفائه

ساحة كاتدرائية نوتردام
ساحة كاتدرائية نوتردام

يستعد علماء الآثار لافتتاح التابوت الحجري الشهير المعروف باسم “تابوت نوتردام”، والذي تم اكتشافه مؤخرا في كاتدرائية نوتردام في باريس، إذ يأمل الخبراء أن يكشف سره أخيرا.

ووفقا لموقع “يورو نيوز”، سيتم فتح التابوت الحجري المصنوع من الرصاص، الذي ربما يرجع تاريخه إلى القرن الرابع عشر، في مارس خلال أعمال التنقيب الأثرية قبل أعمال إعادة بناء برج كاتدرائية نوتردام، الذي تم تدميره جزئيًا بسبب الحريق في أبريل 2019.

txt

في الذكرى الثالثة لحريقها .. صلاة خاصة أمام كنيسة كاتدرائية نوتردام |فيديو

txt

عقب سيجارة.. سر حريق كاتدرائية نوتردام الفرنسية بعد 3 سنوات من الحادث

كان التابوت الحجري مدفونًا على عمق أكثر من متر تحت الأرض، في الجزء الغربي من معبر الكنيسة، وتم حفظه طوال هذه الفترة إذ تدل حالته أنه في حالة حفظ جيدة.

بينما يرتقب العالم لمعرفة ما بداخله، سمحت كاميرا بالمنظار لعلماء الآثار بأخذ لمحة مبدئية عما يحتويه بالداخل دون فتحه، وتمكنوا من رؤية الجزء العلوي من الهيكل العظمي، وبقايا نباتات تحت الرأس ، وربما شعر، ومنسوجات ، وشيء آخر لم يتم التعرف عليه بعد.

تم إزالة التابوت الحجري من الكاتدرائية، يوم الثلاثاء، ووضعه في مكان آمن حتى يتمكن علماء الآثار من  فحصه بشكل أكبر في تولوز، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية الوقائية.

وحاليا يستعد المختصون في الطب الشرعي والعلماء لفتح التابوت لدراسة عظام المتوفى والأشياء الأخرى ، من أجل تحديد الجنس والحالة الصحية، ومحاولة كشف التاريخ بشكل أكثر دقة باستخدام تقنية التأريخ الكربوني.

ومن جانبه قال كريستوف بيسنييه، المدير العلمي للموقع: “يحتوي التابوت الحجري على أثاث يرجع إلى القرن الرابع عشر، نظرا لأنه تابوت من العصور الوسطى، وبالتالي فإننا نتعامل مع طريقة نادرة للغاية من الدفن".

يتوقع العلماء أيضا أن توفر الدراسات المزيد من المعلومات عن رتبة المتوفي، الذي يُعتقد أنه ينتمي إلى النخبة الكنسية أو العلمانية، ولكن قال العالم الأثري دومينيك جارسيا من الهيئة: “إن الجسم البشري ليس شيئًا أثريًا.. وبصفته بقايا بشرية، سيتم تطبيق القانون المدني وسوف يدرسه علماء الآثار على هذا الطريقة”.

وبمجرد الانتهاء من الدراسات ، سيتم إعادة التابوت ولكن ليس كقطعة أثرية ولكن كقطعة أنثروبولوجية، وهناك احتمال أن يتم إعادة دفن التابوت الحجري في نوتردام.

الاثار باريس الكنيسة الطب الشرعى العلماء الدراسات الطب التاريخ القانون التنقيب الاثري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

بشأن التقلبات الجوية..تاج الدين: الصيف لم يبدأ بعد.. والإجراءات الاحترازية مطلوبة..فيديو

قناة عبرية: إسرائيل ترغب في احتواء "صواريخ غزة" سياسيا دون تصعيد عسكري..تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

لا أثير الفتن.. خالد الغندور يعتذر للأهلي وجمهوره بعد منشوراته الأخيرة.. فيديو

ترشيحاتنا

مؤلف موسيقى جزيرة غمام: قمت بإظهار الهوية المصرية والعربية بالموسيقى.. فيديو

هل تحل اللعنة على العالم|فتح تابوت نوتردام الغامض بعد 700 عاما من اختفائه

تفاصيل 30 دقيقة في حريق مخلفات أرض مدينة نصر

متى تسقط ماريوبول في يد روسيا؟.. البنتاجون يجيب

حمد إبراهيم عن انضمامه لجهاز المنتخب: أركز حاليا مع الإسماعيلي

السيطرة على حريق مخلفات في قطعة أرض بمدينة نصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فقدان ابنها الوحيد.. كيف أقنعت عزيزة حلمي “أم إبراهيم” رأفت الهجان بالعودة إلى إسرائيل؟

غالية بن علي تحيي حفلا تراثيا بدار الأوبرا

أكرم حسني لـ صدي البلد: بدأنا تحضير "مكتوب عليا" منذ فترة طويلة وأتطلع لتقديم أعمال مختلفة عن الكوميديا

من جلباب الكهارب إلى بدلة الأخطبوط.. رحمة أحمد تثير الجدل بأزياء الكبير

فيديو

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

بسبب مشهد في صاحب المقام .. محمود عبد المغني يكشف سر جملة له غيرت حياة شخص

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ