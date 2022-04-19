التحريات: حريق مدينة نصر سببه مخلفات في قطعة أرض فضاء.. صور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، ملابسات حريق اندلع في قطعة أرض فضاء بمنطقة مدينة نصر.

وشرحت التحريات الأمنية، أن النيران اندلعت في مخلفات داخل قطعة أرض فضاء، وامتدت الي واجهة نوافذ في الطابق الارضي والأول في العقار الملاصق لها.

فيما تمكنت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، من السيطرة على حريق نشب في قطعة أرض فضاء بمنطقة مدينة نصر.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في القاهرة، أفاد اشتعال النيران في قطعة أرض فضاء بالقرب من مول شهير بمنطقة مدينة نصر.

وعلى الفور تم الدفع بـ ٣ سيارات إطفاء الي موقع الحادث للسيطرة على الحريق.

وقدمت سيارات الاسعاف، الاسعافات الأولية لشخصين عقب اصاباتهم باختناق بسبب الحريق.

وتم السيطرة على الحريق واخماده، وتحرر المحضر اللازم.