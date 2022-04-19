أبرز تصريحات ليلى غفران في برنامج كلام الناس.. فيديو

حل الفنانة ليلي غفران اليوم ضيفة في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " وتحدثت عن سبب غيابها عن الفن وعن وفاه ابنتها وعن سبب قدومها الي مصر نعرض لكم أبرز ما جاء:

تفاصيل زيارتها الغريبة في الحسين والرجل الذي ظهر لها

ليلى غفران تبكي بسبب وائل الإبراشي .. اعرف السبب

حديث ليلى غفران عن ابنتها المقتولة هبة.. وماذا تركت لها

تركت كل شيء بفرنسا من أجل النزول لمصر

الموجي وبليغ حمدي ومكاوي هم من شجعوني على النزول لمصر

هربت من بيتنا في المغرب وسافرت فرنسا

نمت زعلانة وصحيت جالي جلطة ودخلت في غيبوبة



قالت الفنانة ليلي غفران ، إنها ذات مرة أخذت صديقاتها وذهبت بهم إلي مسجد الحسين لصلاه الفجر ، مؤكدة أنها أثناء ركن سيارتها ظهر لها رجل فجاه وقال لي لحظة هيجب المفتاح وذهب وجلب مفتاح كبير ودخلنا بالفعل إلي المسجد وانا لا اعرف هذا الرجل هذا حدث بالصدفة .

بكت الفنانة ليلي غفران عندما شاهدة صورة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بعدما عرضت عليها من قبل مقدمة برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " .

وأوضحت ليلي غفران ، انه من الصعب عليها أن تسمع صوت ابنتها هبة في أي مسج لها قبل وفاتها ، لافتة إلي أنها دائما تتحدث عن ابنتها هبة وكأنها مازالت حية ومتواجدة .

وأضافت ليلي غفران ، أنا في فرنسا كنت اشتريت بيت وعربيات وكان معايا فلوس وبعد تلك النصائح قمت بالنزول إلي مصر وتركت كل هذا ، وأكدت أنها عندما جاءت إلي مصر ذهبت للانضمام إلي نقابة الموسيقيين .

قالت الفنانة ليلي غفران ، “أنا اشتهرت في فرنسا بسبب تقديمي إلي أغاني أم كلثوم وبعدها سافرت إلي لندن وقابلت هناك محمد الموجي وبليغ حمدي والسيد مكاوي وهم من شجعوني للنزول إلي مصر”.

وأضافت ليلي غفران ، أنها قررت السفر وهي لديها 16 سنة بسبب عدم موافقة والدها علي الغناء ، مؤكدة انه في عام "1980" لم يكن هناك فيزا للسفر وأتعجب الأن من هذا الأمر.

وأوضحت ليلي غفران ، أنا نمت زعلانة ومن كتر الزعل صحيت جالي جلطة ودخلت في غيبوبة قائلة" حسيت أن ربنا بيقولي قومي كفاية وكملي مسيرتك " ، والجلطة جعلتني طفلة وأتصرف واري أشياء غريبة مثل الأطفال .