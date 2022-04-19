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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هاريس: الولايات المتحدة تلتزم بعدم إجراء تجارب صاروخية مدمرة ومضادة للأقمار الصناعية

نائبة الرئيس الأمريكي
نائبة الرئيس الأمريكي

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن الولايات المتحدة ستلتزم بعدم إجراء تجارب صاروخية مدمرة ومضادة للأقمار الصناعية

وأكدت كامالا هاريس أن الولايات المتحدة ستسعى إلى ترسيخ ذلك كمعيار دولي جديد في الفضاء.

وكانت أطلقت الولايات المتحدة، قمرا اصطناعيا سريا تابعا لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي، الأحد الماضي، في الفضاء، من قاعدة جوية في كاليفورنيا.

وانطلق القمر الاصطناعي "إن آر أو إل-87″ في تمام الساعة 6:13 صباحا من قاعدة القوة الفضائية في فاندنبرج، بولاية كاليفورنيا، على متن صاروخ مكون من مرحلتين من طراز "سبيس إكس فالكون 9".

وتلك كانت أول مهمة يعيد فيها مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي (إن آر أو) استخدام أحد صواريخ سبيس إكس المعززة، بحسب بيان صدر عن قاعدة فاندنبرج، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وانفصلت المرحلة الأولى المعززة من الصاروخ "فالكون9" وهبطت بنجاح في منطقة الهبوط رقم 4 بقاعدة كاليفورنيا.

واكتفى مكتب الاستطلاع الأمريكي بوصف القمر "إن آر أو إل-85" بأنه "شحنة أمن قومي سرية حيوية".

ومهمة إطلاق القمر كانت واحدة من ثلاث مهام أوكلتها القوات الجوية الأمريكية لشركة سبيس إكس عام 2019 بلغت كلفتها مجتمعة 297 مليون دولار.

ومكتب الاستطلاع الأمريكي هو الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير وبناء وإطلاق وصيانة الأقمار الاصطناعية الأمريكية، التي توفر بيانات استخباراتية لكبار صانعي السياسة ومجتمع الاستخبارات ووزارة الدفاع.

نائبة الرئيس الامريكي الرئيس الأمريكي ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة كامالا هاريس التجارب الصاروخية

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