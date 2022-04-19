مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بنجع حمادي| أسماء

لقى 4 أشخاص مصرعهم في مستشفى بهجورة؛ متأثرين بإصاباتهم في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، أمام قرية القمانة في نجع حمادي شمال قنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا، من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، على طريق قرية القمانة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، ثم وفاتهم بعد وصولهم للمستشفى.

والمتوفون نتيجة إصابات متباينة لحقت بهم جراء الحادث، هم :

1- سعودي محمد فرحات 66 عاما.

2- أحمد محمد السيد 26 عاما.

3- محمود على الصاوي 85 عاما.

4- علي محمود الصاوي 37 عاماً.

وحرر محضر بوفاة جميع المصابين، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، و إصدار تصريح الدفن لهم.