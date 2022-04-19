عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بنجع حمادي| أسماء

صدى البلد

لقى 4 أشخاص مصرعهم في مستشفى بهجورة؛ متأثرين بإصاباتهم في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، أمام قرية القمانة في نجع حمادي شمال قنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا، من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، على طريق قرية القمانة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، ثم وفاتهم بعد وصولهم للمستشفى.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وميكروباص بنجع حمادي

بعد وفاة مصاب..ارتفاع ضحايا مشاجرة قرية المخزن بقنا إلى 3 قتلى

والمتوفون نتيجة إصابات متباينة لحقت بهم جراء الحادث، هم :

1- سعودي محمد فرحات 66 عاما.

2- أحمد محمد السيد 26 عاما.

3- محمود على الصاوي 85 عاما.

4- علي محمود الصاوي 37 عاماً.

وحرر محضر بوفاة جميع المصابين، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، و إصدار تصريح الدفن لهم.

قنا نجع حمادى القمانة حادث تصادم سيارة ميكروباص تروسيكل مستشفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

بشأن التقلبات الجوية..تاج الدين: الصيف لم يبدأ بعد.. والإجراءات الاحترازية مطلوبة..فيديو

قناة عبرية: إسرائيل ترغب في احتواء "صواريخ غزة" سياسيا دون تصعيد عسكري..تفاصيل

لا أثير الفتن.. خالد الغندور يعتذر للأهلي وجمهوره بعد منشوراته الأخيرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

صوامع قنا تستلم 2871 طن قمح منذ انطلاق موسم التوريد

المهندس الناجى من حكم الإعدام: دعوات المصريين كانت طوق النجاة.. وكلمات الشكر لن توفى حق الشعب وعلى رأسهم الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى منصور يعقد اجتماعا مع مذيعي ومذيعات قناة نادي الزمالك

سريلانكا تطلب مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولي

لإثارته الفتنة.. الأهلى يشكو خالد الغندور والأخير يعتذر

مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بنجع حمادي| أسماء

لتحفيز محمد شريف.. موسيماني يجهز صلاح محسن قبل مواجهة الرجاء المغربي

استمرار الارتفاع في إصابات كورونا بالصين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فقدان ابنها الوحيد.. كيف أقنعت عزيزة حلمي “أم إبراهيم” رأفت الهجان بالعودة إلى إسرائيل؟

غالية بن علي تحيي حفلا تراثيا بدار الأوبرا

أكرم حسني لـ صدي البلد: بدأنا تحضير "مكتوب عليا" منذ فترة طويلة وأتطلع لتقديم أعمال مختلفة عن الكوميديا

من جلباب الكهارب إلى بدلة الأخطبوط.. رحمة أحمد تثير الجدل بأزياء الكبير

فيديو

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

بسبب مشهد في صاحب المقام .. محمود عبد المغني يكشف سر جملة له غيرت حياة شخص

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ