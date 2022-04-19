موسيماني يوزع شنط رمضان على أهالي مصر القديمة

شارك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في العمل الخيري الذي يقدمه المارد الأحمر خلال شهر رمضان المبارك .

وزار موسيماني منطقة اسطبل عنتر في مصر القديمة وقام بتوزيع شنط رمضان علي أهالي المنطقة من الفقراء .

والتقط موسيماني الصور التذكارية مع اهالي المنطقة؛ وذلك قبل السفر الي المغرب لمواجهة فريق الرجاء في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .

ويحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، الجمعة المقبل، على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.