محافظ الوادي الجديد: 155 مليون جنيه دعمًا لقطاع الكهرباء في مركز الفرافرة

قال محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إنه بالتنسيق مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تم إصلاح عطل أصاب وحدتين للكهرباء بمركز الفرافرة، ودخولهما الخدمة، لضمان استقرار التيار، بالإضافة إلى دعم مركز الفرافرة بماكينتين قدرة (1 ميجا - 300 كيلو وات)، و4 وحدات توليد كهرباء قدرة 500 كيلو وات لكل وحدة.



وأوضح الزملوط- في بيان- أنه تمت الموافقة على دعم المحافظة بـ2 ماكينة جديدة قدرة 2 ميجاوات لكل منهما بتكلفة 120 مليون جنيه، ونقل ماكينة قدرة 4 ميجاوات من مركز الداخلة إلى مركز الفرافرة، بتكلفة 35 مليون جنيه؛ لدعم احتياجاته، واستجابة سريعة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي به.